Ucraina nella Nato? Scoppia la guerra mondiale, Mosca avverte l'Occidente

L'ingresso dell'Ucraina nella Nato avrebbe come conseguenza l'inizio della Terza Guerra mondiale. Non ci gira troppo intorno il vice segretario del consiglio di sicurezza russo, Alexander Venediktov, che in una intervista all'agenzia Tass commenta la richiesta di ammissione nel Patto atlantico di Kiev. L'Ucraina "è ben consapevole che un tale passo significherebbe un’escalation destinata a far scoppiare la terza guerra mondiale. Apparentemente, questo è ciò su cui contano: creare una risonanza nel settore dell’informazione per mantenere alta l’attenzione su se stessi", ha detto Venediktov, che ha anche ribadito la posizione russa secondo cui l’Occidente, aiutando l’Ucraina, avrebbe reso palese il fatto di essere "una parte in causa nel conflitto".

Il vice segretario del Consiglio di sicurezza si è dichiarata favorevole a una soluzione diplomatica della guerra in atto con l’Ucraina, ma senza compromettere la propria sicurezza. La Russia - ha detto - "non vuole fare a pezzi nessuno", ma "coesistere pacificamente con l’Ucraina e l’Europa tutta, ma non a spese della propria sicurezza".

Intanto c'è grande attesa per l'incontro tra i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Oggi ad Astana discuteranno della guerra in Ucraina e di un possibile negoziato tra Mosca e l’Occidente. L’incontro bilaterale, che si svolgerà a margine della Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia (CICA), a cui partecipano più di venti capi di Stato e di governo, sarà il quarto tra i due leader quest’anno.