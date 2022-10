Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky batte cassa

12 ottobre 2022 a

«L’Ucraina ha bisogno di 57 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio l’anno prossimo e per ricostruire infrastrutture cruciali ed energetiche». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo in video collegamento alle riunioni di Fmi e Banca Mondiale. Zelensky ha anche chiesto un limite di credito di 5 miliardi per l’acquisto di gas e carbone. Zelensky, dunque, chiede aiuto al consesso internazionale dei Paesi coinvolti nell'assistenza a Kiev. Secondo il presidente dell'Ucraina, più aiuti arriveranno al suo Paese e prima finirà il conflitto in corso. «Più assistenza riceve ora l’Ucraina e prima finirà la guerra crudele» scatenata dalla Russia, senza che «si diffonda in altri Paesi». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto in video collegamento alla Seconda discussione ministeriale per il sostegno all’Ucraina, co-presieduta dal governo ucraino, dal presidente della Banca Mondiale, David Malpass, e dalla direttrice esecutiva dell’Fmi, Kristalina Georgieva.

Nel suo intervento, Volodymyr Zelensky ha lanciato una serie di proposte per le esigenze finanziarie a breve termine e per la ricostruzione del Paese. Tra queste, la creazione di un «coordinamento per il sostegno finanziario», sul modello del Gruppo di contatto istituito a Ramstein. «Mentre uno Stato terrorista cerca di intimorirci sempre di più, dobbiamo rispondere con più collaborazione», ha detto il presidente ucraino. «Il terrore deve perdere e l’Ucraina deve vincere e questo è possibile con il vostro sostegno», ha concluso.