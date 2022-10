Ucraina, avvertimento alla Bielorussia: “Cosa vi succederà se entrate in guerra”

11 ottobre 2022 a

a

a

La Bielorussia «farebbe bene» a non entrare in guerra in Ucraina. L’avvertimento a Minsk arriva dal capo della diplomazia francese, Catherine Colonna, che ha evocato la possibilità di sanzionare ulteriormente il Paese, alleato di Mosca. Secondo Colonna, «la questione sarà sicuramente all’ordine del giorno del dibattito del G7» che si riunisce in oggi in videoconferenza, presente in apertura anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in collegamento a distanza. «Dobbiamo lanciare un avvertimento a questo Paese. Qualsiasi ulteriore sostegno alla guerra della Russia in Ucraina comporterebbe ulteriori sanzioni», ha sottolineato Colonna.

"La guerra si allargherà subito" L'allarme di Crosetto sulla Bielorussia

La Bielorussia, alleata della Russia nel suo conflitto con l’Ucraina, ha già prestato il suo territorio a Mosca per la sua offensiva contro Kiev, ma l’esercito bielorusso non ha finora preso parte ai combattimenti in territorio ucraino. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ieri ha accusato Polonia, Lituania e Ucraina di preparare attacchi «terroristici» e ha annunciato il dispiegamento di un gruppo militare «regionale»comune con Mosca.