La Russia dà la caccia a Marina Ovsyannikova: "Fuggita dai domiciliari"

La giornalista russa Marina Ovsyannikova è stata inserita dal ministero dell'Interno russo nella lista dei ricercati. Lo scorso marzo, Ovsyannikova, aveva protestato contro la guerra in Ucraina in diretta tv e per questo era agli arresti domiciliari da agosto con l'accusa di aver diffuso informazioni false sulle forze armate di Mosca.

Ma la giornalista russa ha lasciato la sua abitazione tanto che la settimana scorsa l'ex marito ne aveva denunciato la scomparsa insieme alla figlia di 11 anni. Ovsyannikova sarebbe scappata e sarebbe attualmente in fuga dal Paese insieme alla figlia. In caso di condanna la giornalista rischia fino a 10 anni di carcere.