Putin avverte il mondo: "Le regioni annesse russe per sempre. Le difenderemo con ogni mezzo"

"Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva". Il presidente russo Vladimir Putin lancia un messaggio al mondo nel suo discorso al Cremlino per sancire l'annessione alla Russia delle regioni dell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum "Gli abitanti delle 4 regioni" - Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk - "diventano nostri cittadini. Saranno russi per sempre" ha detto lo Zar davanti ai vertici del potere russo.

"Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre", ha affermato aprendo la cerimonia. L'Ucraina deve "cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta" dell'annessione della popolazione non è più in discussione. Poi l'avvetimento all'Occidente: "Difenderemo la nostra terra con tutti i mezzi a nostra disposizione".

Il presidente russo ha detto che l'Unione Sovietica è passata e non tornerà. Ma i russi che vivono al di fuori dei confini della Russia possono tornare alla loro "patria storica".