Russia, l'allerta dell'ambasciata Usa: "Chi deve lasciare subito il Paese"

Allerta sicurezza per i cittadini americani che risiedono o sono in viaggio in Russia. L'ambasciata Usa a Mosca ha diramato un avviso di sicurezza sul suo sito per i cittadini americani che risiedono o che sono in viaggio in Russia.

"I cittadini Usa non dovrebbero recarsi in viaggio in Russia e coloro che risiedono o sono in viaggio in Russia dovrebbero lasciare la Russia immediatamente, mentre restano ancora limitate opzioni commerciali di viaggio" si legge sull'avviso pubblicato oggi sul sito dell'ambasciata di Washington a Mosca, spiegando i rischi per i cittadini americani. "Il 21 settembre il governo russo ha avviato una mobilitazione dei suoi cittadini nelle forze armate a sostegno della sua invasione dell’Ucraina. La Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la cittadinanza Usa a persone con doppia cittadinanza, negare loro l’accesso all’assistenza consolare Usa, impedire la loro partenza dalla Russia e arruolare persone con doppia cittadinanza per il servizio militare. Le opzioni di volo commerciali sono attualmente estremamente limitate e spesso non sono disponibili con breve preavviso. Restano aperte le rotte via terra in auto e bus. Se desiderate lasciare la Russia, dovreste prendere accordi indipendenti il prima possibile. L’ ambasciata degli Stati Uniti ha gravi limitazioni alla sua capacità di assistere i cittadini statunitensi e le condizioni, comprese le opzioni di trasporto, potrebbero improvvisamente diventare ancora più limitate", recita l’avvertimento.

Infine, l’ambasciata Usa a Mosca ricorda ai connazionali "che il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione non sono garantiti in Russia" e chiede di "evitare tutte le proteste politiche o sociali e non fotografare il personale di sicurezza durante questi eventi. Le autorità russe hanno arrestato cittadini statunitensi che hanno partecipato a manifestazioni" conclude l'avviso della sede diplomatica Usa.