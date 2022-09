L'affondo della Casa Bianca al Pd: "Nessuna apocalisse se vince il centrodestra"

23 settembre 2022 a

Se il centrodestra vincerà le elezioni non ci sarà l'apocalisse. È la smentita, riportata dal quotidiano Libero, che arriva da un alto funzionario della Casa Bianca durante la conferenza stampa convocata a New York in occasione dell'assemblea generale dell'Onu. "Comunque vada a finire, non crediamo che l'Italia abbandonerà in qualsivoglia modo la coalizione occidentale di Paesi che sostengono l'Ucraina, e non credo che lo pensino nemmeno i nostri partner chiave in Europa" spiega il funzionario che ribadisce come l'America dialogherà con qualsiasi forza politica che vincerà alle prossime elezioni del 25 settembre.

Un affondo contro chi, da Enrico Letta a Luigi Di Maio, vorrebbe far credere che l'America non gradirebbe un governo di centrodestra. "Il presidente sarà ansioso di avere una conversazione tempestiva e concreta per garantire che quella coesione dimostratasi così importante per la strategia in Ucraina rimanga solida" spiega il funzionario. Arrivano segnali distensivi anche dai consiglieri diplomatici di Emmanuel Macron che spiegano come i francesi vogliano mantenere buone relazioni con l'Italia, qualunque sia il colore politico del nuovo governo. Una linea che non sembra essere seguita dai giornali internazionali, soprattutto da quelli progressisti. È il caso del settimanale tedesco Stern che ha dedicato la copertina a Giorgia Meloni, definendola "la donna più pericolosa d'Europa". Ma anche il quotidiano inglese controllato dalla famiglia Agnelli-Elkann The Economist mette il volto della presidente di Fdi sulla copertina titolando: "L'Europa deve preoccuparsi? Giorgia Meloni e la minaccia della destra italiana". Insomma una narrazione che continua a riempire le pagine dei giornali ma che è stata più volte smentita dalle dichiarazioni di leader e cancellerie internazionali.