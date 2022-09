Russia-Ucraina, von der Leyen inchioda Putin: “Criminale di guerra da processare”

16 settembre 2022 a

L’Europa vuole mettere la Russia con le spalle al muro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, vuole che il presidente russo, Vladimir Putin, venga processato dalla Corte penale internazionale per i crimini di guerra commessi in Ucraina. “Putin deve perdere questa guerra e rispondere delle sue azioni, è importante per me”, ha detto la numero uno della Commissione Ue in un’intervista alla Bild.

“Non c’è dubbio che crimini di guerra siano stati commessi in Ucraina, dallo scoppio dell’offensiva russa a fine febbraio, ecco perché sosteniamo la raccolta delle prove per un procedimento davanti della Corte penale internazionale. Le basi del nostro sistema di diritto internazionale richiedono che perseguiamo tali crimini e, in definitiva, è Putin che ne è responsabile”, ha insistito ancora la politica tedesca. Alla domanda sulla probabilità che un giorno il capo di stato russo possa essere portato davanti alla giustizia internazionale dell’Aja, von der Leyen ha risposto in maniera netta: “Penso che sia possibile”.