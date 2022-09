Guerra Ucraina, il video dei russi in fuga da Kharkiv: cosa si sono portati via

Giada Oricchio 15 settembre 2022 a

“Rubano di tutto”. Dal 24 febbraio, il profilo Twitter TpyxaNews documenta l’invasione dell’Ucraina a opera delle truppe russe con video dal fronte, dai luoghi dove si sono consumati scontri feroci e dai quartieri residenziali dove sono piovute bombe. La clip di oggi però ha dell’incredibile. Un uomo ha girato un filmato mostrando che l’esercito russo, durante la fuga dovuta all’efficace controffensiva ucraina, ha rubato tutti i pannelli solari sull’autostrada Kharkiv-Izyum.

Ai margini della strada sono rimasti solo gli scheletri di ferro. Intanto, la Reuters ha rivelato che l’inviato russo per l'Ucraina, Dmitry Kozak, avrebbe cercato di fermare l’operazione militare speciale di Mosca già a fine febbraio grazie a un accordo raggiunto con la leadership di Kiev che prevedeva la rinuncia da parte dell’Ucraina a entrare nella Nato.

The Russian military, fleeing, stole all the solar panels on the Kharkiv-Izyum highway pic.twitter.com/KzWJE81oGm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 15, 2022

Il presidente Vladimir Putin però avrebbe rifiutato il compromesso dando il via ai piani bellici con l'obiettivo di annettere ampie parti del territorio ucraino. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha smentito la notizia: “Ciò non ha nulla a che vedere con la realtà. Niente del genere è mai avvenuto, è assolutamente un'informazione falsa”. Al contrario, il Cremlino ha ammesso per la prima volta una sconfitta nella regione di Kharkiv, ma ha addossato la colpa agli strateghi militari.