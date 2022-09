Troppa folla, sospesa per sei ore la coda per rendere omaggio alla regina Elisabetta

Alessandra Zavatta 16 settembre 2022 a

Sospesa la coda per accedere alla Westminister Hall, dove è stata allestita la Camera ardente per la regina Elisabetta. A causa dell'eccessivo afflusso di persone la polizia ha appena informato attraverso Twitter che ci sarà una pausa di sei ore per far entrare nel parco di Southwark, punto di inizio della fila, chi vuole rendere omaggio alla sovrana scomparsa l'8 settembre scorso. E così fuori dal parco si è formata una coda informale per accedere alla coda ufficiale.

Al momento sono più di 350mila le persone in attesa, la fila è lunga sette chilometri. La Metropolitan Police ritiene che l'accesso alla coda per Westminister Hall possa essere riaperto nel pomeriggio ma verrà definitivamente chiuso nella notte tra sabato e domenica, per poter dare la possibilità anche agli ultimi di rendere omaggio alla regina.