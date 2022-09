Londra, migliaia di persone in fila per l'addio alla Regina Elisabetta

14 settembre 2022 a

Decine di migliaia di persone sono già in fila sulla riva meridionale del Tamigi, nel centro di Londra, per entrare nella camera ardente dove riposerà la salma di Elisabetta II, che sarà installata nella Westminster Hall del palazzo del Parlamento, a partire dalle 17 ora locale. Tra poco partirà la processione che trasporterà la salma da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster e poco fa le autorità hanno fatto sapere che sono già tutti occupati anche gli spazi lungo il percorso della processione funebre. La processione funebre sarà guidata dal re Carlo affiancato dai figli, William e Harry, un’immagine che ricorderà quella toccante ai funerali di Lady Diana.

I funerali della regina Elisabetta II, lunedì prossimo, saranno le esequie più imponenti mai avvenute nel Regno Unito da quelle, nel 1965, per Winston Churchill. Il funerale si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster, che è in grado di accogliere fino a 2200 persone. Tra queste, gli invitati stranieri saranno un esercito: a Londra si attendono l’arrivo di qualcosa come 500 persone, tra teste coronate, capi di Stato e di governo, alti rappresentanti di istituzioni. Il Paese si fermerà perché è festa nazionale, uffici e negozi chiusi, gli ospedali stanno già rimandando gli appuntamenti di routine. Si calcola che milioni di persone si affolleranno lungo il Mall per assistere alla processione o guardare la cerimonia di commiato dagli schermi allestiti nei parchi. Le esequie cominceranno alle 11, poche ore dopo la chiusura della cappella ardente nella Westminster Hall (dove la regina avrà riposato da oggi fino a lunedì mattina alle 06:30). La giornata comincerà con il corteo e la processione al seguito della bara, dalla Westminster Hall all’Abbazia di Westminster, posta sulla carrozza reale della Royal Navy utilizzata, l’ultima volta, per il funerale di Lord Mountbatten. È probabile che i membri più altolocati della Famiglia reale, a cominciare dal nuovo re Carlo III e i suoi figli, William e Harry, seguano in processione. Al termine dei funerali di Stato, dall’Abbazia di Westminster la regina sarà portata al Castello di Windsor, per una cerimonia privata per la famiglia, e al luogo dove riposerà per sempre, nella Cappella di San Giorgio, dove sarà sepolta insieme ai suoi genitori, sua sorella, la principessa Margaret, e il duca di Edimburgo, suo marito. I piani completi per il funerale devono ancora essere confermati, ma i dettagli sono stati studiati da tempo, codificati nella cosiddetta Operazione London Bridge, e sono stati aggiornati più di recente. Di seguito, quello che già si sa.