Sanna Marin fa mea culpa: troppo ingenui con la Russia di Vladimir Putin

Sanna Marin fa mea culpa. La premier finlandese ammette che l'Europa è stata troppo ingenua nei confronti della Russia di Putin, consentendole di assumere una posizione dominante nell'approvvigionamento energetico.

«La guerra ha dimostrato quanto sia importante per l’Europa avere una propria produzione di materiale per la difesa e quanto siamo vulnerabili in termini energetici. Dobbiamo ammettere che siamo stati troppo ingenui riguardo alla Russia e abbiamo costruito le nostre ipotesi sulle attività della Russia su idee sbagliate. Avremmo dovuto ascoltare di più i nostri amici dei Paesi baltici e della Polonia che hanno vissuto sotto il dominio sovietico. Ora insieme stiamo pagando un prezzo pesante per la nostra dipendenza dall’energia russa». Lo ha dichiarato la premier finlandese, Sanna Marin, nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo.