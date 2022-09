Regno Unito, la proclamazione di Carlo III in diretta tv

10 settembre 2022 a

Con la lettura da parte di un funzionario dell’ordine della giarrettiera dal balcone di St. James’s Palace, è avvenuta la proclamazione pubblica e quindi ufficiale di Carlo III quale nuove Re della Gran Bretagna, dopo la morte della regina Elisabetta II. «Con una sole voce e un solo consenso pubblichiamo e dichiariamo che il principe reale è diventato unico e legittimo Re Carlo III», ha detto il funzionario. Nell’atrio del palazzo era schierata la guardia reale e subito dopo sono stati esplosi colpi di cannone per sancire la proclamazione. Re Carlo III ha firmato il giuramento da lui stesso pronunciato davanti all’Accession Council. La dichiarazione è stata firmata anche, come testimoni, dal principe William, nuovo principe di Galles e ora erede al trono, e dalla regina consorte Camilla. Per la prima volta nella storia, la cerimonia di proclamazione è stata trasmessa in diretta tv,

Gli ex premier britannici erano rigorosamente in nero e in fila nella sala del Trono a St. James Palace per omaggiare il nuovo re, Carlo III. Erano 250 i dignitari presenti tra consiglieri privati e ministri, insieme a ex ministri, primi ministri e alti sacerdoti. Fra i membri del Consiglio di accessione, a Saint James Palace sono accorsi tutti gli ultimi primi ministri britannici, da Tony Blair a Gordon Brown, da David Cameron a Theresa May a Boris Johnson. Dopo aver partecipato alla prima parte della cerimonia di proclamazione del nuovo re, particolarmente sentita dopo 70 anni dalla precedente, si sono tutti spostati dalla galleria delle pitture alla sala del trono dell’antico palazzo del centro di Londra, per sentire le parole di Carlo III e salutarlo Re. La cerimonia è stata presieduta dal Lord presidente Penny Mordaunt, che ha elencato tutte le fasi successive alla Proclamazione. In particolare, questa verrà letta ufficialmente a Londra, Edimburgo, Cardiff e Belfast e verrà seguita da colpi di cannone a salve a Hyde Park e alla Torre di Londra.