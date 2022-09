La Russia revoca la licenza del giornale Novaya Gazeta. L'Onu: "Nuovo colpo ai media"

05 settembre 2022 a

Un nuovo colpo alla libertà di stampa in Russia. Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza per l'edizione cartacea del giornale indipendente Novaya Gazeta, fondato dal giornalista Premio Nobel per la Pace 2021 Denis Muratov. Lo riferisce Interfax spiegando che la decisione è stata presa dopo la causa intentata da Roskomnadzor, l'ente statale russo per il controllo dei media, che ha imputato alla testata di non aver fornito documenti relativi a un cambiamento di proprietà risalente al 2006.

Novaya Gazeta aveva già sospeso le pubblicazioni a fine marzo, dopo il secondo avvertimento da parte di Roskomnadzor sulle "violazioni alle leggi sull'editoria", limitandosi a pubblicare sul proprio sito informazioni relative alla redazione e al caporedattore e denunciando pressioni da parte delgoverno per la sua posizione critica rispetto alla cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina avviata dalle forze russe il 24 febbraio. L'edizione europea, creata successivamente, è entrata nella lista dei siti e pagine web bloccati dallo stesso organismo su richiesta della procura russa. Dura la reazione dell'Onu. Come riporta l'Agenzia ANSA sul suo sito l'organizzazione delle Nazioni Unite ha parlato di un nuovo colpo all'indipendenza dei media russi: "La revoca della licenza a Novaya Gazeta rappresenta un nuovo colpo all'indipendenza dei media russi".