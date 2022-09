Taiwan, drone cinese abbattuto. L'ira di Pechino

02 settembre 2022 a

a

a

Sorvolava nell'area dell'isola di Shiyu e alla fine l'esercito di Taiwan l'ha abbattuto. Prima ha sparato colpi di avvertimento contro un drone cinese che circolava su un isolotto controllato da Taipei, vicino alla costa cinese, poi il "drone civile non identificato" è stato colpito ed è precipitato come riferito dal ministero della Difesa di Taipei in una nota. La reazione della Cina non si è fatta attendere accusando le autorità dell’isola di puntare a fare salire la tensione con Pechino.

Finora non ci sono state conferme sulla provenienza del drone, anche se nei giorni scorsi il Comando delle Kinmen aveva più volte lanciato avvertimenti a gruppi di droni di lasciare il proprio spazio aereo, non riconosciuto come tale da Pechino che rivendica la sovranità su Taiwan.

La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen prima dell'abbattimento del drone aveva detto alle unità militari dell'isola di mantenere la calma di fronte ai voli quotidiani degli aerei da guerra e alle manovre delle navi della Cina, affermando che Taiwan non permetterà a Pechino di provocare un conflitto. Durante una visita alla stazione della marina militare di Penghu, un arcipelago di diverse decine di isole al largo della costa occidentale di Taiwan la leader ha spiegato che il Paese deve mantenere il controllo nonostante le pressioni quotidiane della Cina. "Più i soldati nemici sono provocatori, più noi dobbiamo essere stabili. Non permetteremo a chi si trova sulla sponda opposta di fabbricare un conflitto con una scusa inappropriata".