Russia-Ucraina, sei mesi dallo scoppio della guerra. Zelensky alza il tiro: non pace, ma vittoria

24 agosto 2022 a

a

a

Il 24 febbraio sembra lontano un secolo ed in effetti cadono i sei mesi dall’inizio della guerra tra Russia ed Ucraina, conflitto scoppiato a seguito dell’invasione delle truppe di Vladimir Putin. La data coincide con la Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina e per tale avvenimento Volodymyr Zelensky ha pubblicato un videomessaggio: «Qual è la fine della guerra per noi? Prima dicevamo: la pace. Ora diciamo: la vittoria».

"Ce la riprenderemo". Zelensky, zero compromessi: la dichiarazione sulla Crimea

Nel frattempo l’intelligence britannica ha affermato che dopo sei mesi dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la Russia non ha compiuto progressi significativi. «L’offensiva nel Donbas ha fatto progressi minimi - scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico - e la Russia si aspetta un grande contrattacco dall’Ucraina. Operativamente, la Russia sta vivendo una carenza di munizioni, equipaggiamento e personale. Il morale è basso in molte unità militari e le condizioni dell’esercito sono notevolmente peggiorate». «Il potere diplomatico della Russia si è indebolito - prosegue il comunicato - e le sue prospettive economiche a lungo termine sono fosche. Dopo sei mesi, la guerra russa si è rivelata sia costosa che strategicamente dannosa».