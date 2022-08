Camion piomba sulla folla: 16 morti in Turchia. Il video choc, passanti falciati

Un camion impazzito piomba a tutta velocità sulla folla provocando una strage. Un incidente stradale in Turchia ha provocato la morte di 16 persone. Le immagini postate da testimoni sui social network sono impressionanti, il mezzo esce dalla strada e travolge persone e veicoli tra le urla disperate dei presenti.

L'incidente, riporta Anadolu, è avvenuto nel distretto di Derik nella provincia di Mardin nel sud-est della Turchia, dove un camion ha perso il controllo a causa della rottura dei freni ed è finito contro persone e altri veicoli causando 16 morti e 29 feriti, di cui 8 in modo grave. Un gran numero di mezzi di soccorso, vigili del fuoco, gendarmeria e squadre sanitarie si sono recati sul luogo dell’incidente, mentre i feriti sono stati curati negli ospedali della città. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati rimossi dalla strada con l’ausilio di carri attrezzi e gru.

#Mardin - At least 8 people killed while many injured after the brake of a truck was said to have burst while it was going downhill near the Milangaz auto gas station in #Derikpic.twitter.com/Ds8v6lslD4