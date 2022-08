Salman Rushdie, in Iran celebrano l'aggressore. Chi è Hadi Matar, accusato di tentato omicidio

13 agosto 2022 a

Tentato omicidio di secondo grado. È l'accusa nei confronti di Hadi Matar il 24enne del New Jersey che ieri ha accoltellato lo scrittore Salman Rushdie nel corso di un evento nello Stato di New York. Lo ha reso noto il procuratore distrettuale della contea di Chautauqua, Jason Schmidt, precisando che Rushdie resta "in condizioni gravi" dopo l'attacco. Sul movente dell'aggressione restano ancora molti punti da chiarire. "Qualsiasi teoria al momento sarebbe pura speculazione" ha spiegato il procuratore. Matar si trova attualmente nel carcere della contea, dove gli è stata negata la possibilità di uscire su cauzione.

Ma chi è Hadi Matar? L'attentatore sarebbe un simpatizzante degli estremisti sciiti e delle Guardie della rivoluzione islamica, secondo quanto riferito da fonti investigative riportate da Nbcnews. Non c’è ancora nessun dichiarazione ufficiale dell’Iran sull’attacco a Salman Rushdie, lo scrittore contro cui ha emesso una fatwa di morte nel 1989, ma alcuni giornali conservatori iraniani esaltano Hadi Matar, che l’ha pugnalato, ferendolo gravemente. "Mille volte bravo alla persona coraggiosa e coscienziosa che ha attaccato l’apostata ed il malvagio Salman Rushdie a New York", si legge sul giornale Kayhan, il cui direttore viene nominato dal leader supremo Ali Khamenei. "Le mani dell’uomo che hanno torto il collo al nemico di Dio devono essere baciate", si aggiunge. La fatwa, emessa dall’ayatollah Khomeini, esortava i musulmani di tutto il mondo ad uccidere l’autore de "I versi satanici" considerato blasfemo, costringendo lo scrittore anglo indiano a vivere nascosto e sotto protezione per 10 anni.