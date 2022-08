Morta Anne Heche, staccate le macchine che tenevano in vita l'attrice dopo l'incidente in auto

12 agosto 2022 a

Anne Heche è morta. Non ce l’ha fatta l’attice 53enne entrata in coma dopo un incidente stradale. La conferma arriva dalla famiglia dalle pagine del Guardian. Solo qualche ora prima i familiari avevano precisato che Heche era «tenuta in vita» dalle macchine e «non ci si aspetta che sopravviva».

Heche, ricoverata al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills a nord di Los Angeles, aveva subìto una «grave lesione cerebrale anossica», causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. «Non ci si aspetta che sopravviva», avevano avvisato i familiari nel comunicato precisando che era stata tenuta in vita a seguito della sua scelta di donare gli organi.

La mattina del 5 agosto, l’auto di Heche si è schiantata contro una casa in un quartiere a ovest di Los Angeles. La macchina, finita all’interno della casa, ha causato un incendio. Giovedì scorso, la polizia ha annunciato un’indagine su Heche per guida in stato di ebbrezza. Gli investigatori hanno prelevato un campione del suo sangue e hanno trovato narcotici nel suo organismo, ha detto il portavoce della polizia di Los Angeles Jeff Lee. I test tossicologici, che possono richiedere settimane per essere completati, devono essere eseguiti per identificare i farmaci in modo più chiaro e per differenziarli da qualsiasi farmaco che potrebbe essere stato somministrato per il trattamento in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora raccogliendo le prove dell’incidente. Secondo quanto reso noto dalla portavoce Heather Duffy Boylston, l’attrice nell’incidente ha riportato anche ustioni che hanno richiesto un intervento chirurgico e lesioni polmonari che hanno richiesto l’uso di un ventilatore per la respirazione.

«Anne aveva un cuore enorme e colpiva per il suo spirito generoso tutti coloro che incontrava», si legge ancora nella dichiarazione. «Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà moltissimo per la sua luce». Heche, 53 anni, è diventata una star Hollywood sul finire degli anni ’90 e ha lavorato con attori come Johnny Depp (’Donnie Brasco') e Harrison Ford (’Sei giorni, sette notti'). Ha recitato anche in ’Il giurato' di Brian Gibson, ’Psycho' di Gus Van Sant e ’Sesso e Potere' di Barry Levinson. L’ultimo film a cui ha partecipato, un anno fa, è ’13 Minutes’ diretto da Lindsay Gossling. Di recente ha avuto ruoli nelle serie tv ’Chicago PD’ e ’All Rise' e nel 2020 ha partecipato a ’Ballando con le stelle'.