Anne Heche, "non sopravviverà". E spunta il video dell'incidente: "Auto come un missile"

Morte celebrale per Anne Heche. E la CBS di Los Angeles mostra un video con gli istanti che precedono il dramma. L’attrice americana, 53 anni, è in coma dal 5 agosto dopo un gravissimo incidente stradale, ma oggi la famiglia, in un comunicato ufficiale, ha annunciato che la donna ha “riportato una grave anossia cerebrale e non ci si aspetta che sopravviva”.

A breve verranno staccate le macchine che la tengono in vita e si procederà alla donazione degli organi nel pieno rispetto delle volontà dell’attrice. Una settimana fa, Anne Heche, protagonista di film di successo come “Il tocco del diavolo”, “Donnie Brasco” e “Psycho” (remake), perse il controllo della sua Mini Cooper blu andando a sbattere contro il muro esterno di una casa del quartiere Mar Vista di Los Angeles. L’auto prese fuoco, i soccorritori impiegarono ore prima di riuscire a estrarla viva dall’abitacolo, ma aveva riportato numerose ustioni ed era in condizioni disperate. Non è chiara la dinamica dell’impatto ma Heche è indagata guida in stato d’ebbrezza: nella vettura c’era una bottiglia di vodka.

L’account @CBSLA ha pubblicato in esclusiva su Twitter il video di una telecamera di sicurezza di una villetta fronte strada in cui prima si sente il sibilo di una veicolo lanciato a tutta velocità, poi si vede l’auto di Anne Heche sfrecciare sulla strada e dopo pochi secondi d silenzio il terrificante rumore dello schianto.

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7 — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 5, 2022

Una vita segnata da numerose tragedie, quella della star americana: una sorella morì pochi mesi dopo la nascita, a 14 anni perse il padre per Aids e il fratello in un incidente stradale e nel 2006 vide morire la sorella Susan per un cancro al cervello. Ha avuto due mariti e due figli.