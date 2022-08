Guerra, Ucraina in ansia per la centrale nucleare di Zaporizhzhia: “Minata la sicurezza delle operazioni”

05 agosto 2022 a

a

a

Dopo 5 mesi di occupazione, non sono ancora chiare le intenzioni della Russia per quanto riguarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Il dubbio sul destino del sito di produzione è sollevato dall’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Tuttavia, aggiungono gli 007 di sua Maestà, le azioni intraprese dalle truppe di Mosca nell’area della centrale «hanno probabilmente minato la sicurezza delle normali operazioni della centrale».

Missili russi dalla centrale nucleare: cosa succede a Zaporizhzhia. A Kiev scatta l'allarme

Secondo l’intelligence di Londra, le forze russe «stanno probabilmente operando nei pressi della centrale e hanno utilizzato le unità di artiglieria in questa zona per colpire il territorio ucraino sulla sponda occidentale del fiume Dnipro». Le truppe di Mosca si sono accampate nell’area, sfruttando lo status di zona protetta, per ridurre il rischio degli attacchi notturni delle forze ucraine, concludono i servizi segreti britannici nel loro consueto bollettino giornaliero sul conflitto che dura ormai dallo scorso 24 febbraio.