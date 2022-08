Nato, ok della Camera sull'adesione di Svezia e Finlandia. Meloni: "Deterrente alle minacce russe"

02 agosto 2022 a

Giorgia Meloni è sempre più atlantista: mantiene il punto sulla politica estera e dimostra coerenza. Il via libera della Camera all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato "è una buona notizia", ha commentato la leader di Fratelli d'Italia in una nota. "Di fronte all'aggressione russa contro l'Ucraina, il rafforzamento del fronte europeo dell'Alleanza è un passaggio importante che può fungere da deterrente a nuove minacce russe" spiega Meloni dopo che la Camera ha dato l'ok, con 398 si', 20 no e 9 astenuti, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.

"Fratelli d'Italia garanzia di atlantismo". Meloni rassicura gli italiani





"Questo ingresso è importante anche nell'ottica di un maggiore protagonismo occidentale nella sfida dell'Artico, quadrante geopolitico spesso sottovalutato ma di importanza strategica in termini di sicurezza e di approvvigionamento energetico". conclude nella nota Giorgia Meloni. Il disegno di legge di ratifica passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. Finlandia e Svezia avevano chiesto l'adesione alla Nato dopo l'invasione russa in Ucraina.