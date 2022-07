Terrore all'aeroporto di Dallas: spari e almeno un ferito

25 luglio 2022 a

Una sparatoria è avvenuta all’aeroporto Love Field di Dallas, in Texas. Lo riporta il dipartimento di polizia. Nbc5 riferisce di una persona trasportata in ospedale, della quale non sono state rese note identità e condizioni.

La polizia è immediatamente entrata in azione per individuare l’eventuale presenza di un assalitore, mentre la Federal Aviation Administration ha fermato i decolli dallo scalo che serve principalmente gli aerei della Southwest Airlines, riporta la Cnn. L’aeroporto Love Field di Dallas è stato messo in sicurezza, dopo le informazioni sugli spari uditi all’interno della struttura. Lo riferisce su Twitter la polizia della città texana. È prevista tra pochi minuti una conferenza stampa.

Durante i momenti della sparatoria, come si vede nei video diffusi sui social, alcune persone all'interno dello scalo si sono nascoste sotto le sedie. In un altro video diffuso in rete si vedono le volanti della polizia texana arrivare davanti all'entrata dell'aeroporto.