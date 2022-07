Russia Ucraina, la vicepremier Vereshchuk chiede a Draghi di restare: "Con lui vinceremo"

17 luglio 2022 a

"Con Draghi al governo vinceremo". La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk - ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché simbolo della resistenza - interviene in esclusiva con l’Adnkronos sulla crisi di governo in Italia e la guerra "che non è solo quella di Kiev - spiega - ma riguarda l'intero continente europeo".

"Sono ucraina - spiega Vereshchuk - non posso valutare Mario Draghi e da membro del governo ucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da cittadina del mondo, mi permetto di dire che Mario Draghi è una persona di grande cuore. Che di fatto e in modo sincero ha aiutato e aiuta l'Ucraina parlando con dignità e responsabilità agli occhi del mondo a nome di tutti gli italiani, sia dei suoi sostenitori che dei suoi oppositori. Draghi da leader e professionista sa e capisce che la storia si scrive adesso anche per l'Italia".

Per la vicepremier il futuro di Kiev dipenderà da come l'Italia, gli italiani, il governo italiano riusciranno a risolvere questo terribile conflitto. "Questa guerra fratricida che per ora, e sottolineo il per ora, - dichiara - si consuma sul territorio ucraino. Con leader come Mario Draghi al Governo, noi vinceremo questa terribile guerra che si consuma non in Ucraina, ma nel continente europeo".

