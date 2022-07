Ivana Trump, l'autopsia rivela la causa della morte: "Per le ferite riportate"

16 luglio 2022 a

Ivana Trump, 73 anni, è morta per una caduta dalle scale all'interno della sua casa di New York. Smentita l’ipotesi di un infarto. A rivelare la vera causa del decesso della prima moglie del tycoon e presidente Usa, Donald Trump, è stato il New York Post. L’autopsia effettuata venerdì ha confermato che si tratta di un incidente domestico: “Ha riportato lesioni da impatto contundente al busto compatibili con una caduta accidentale” si legge nel report del medico legale.

Addio a Ivana Trump: è morta la prima moglie dell'ex presidente Usa

Trump è stata trovata morta ai piedi di una scala a chiocciola nel suo appartamento di Manhattan. Come ha rivelato l’amico di famiglia, Zach Erdem, Ivana Trump aveva problemi di deambulazione e faceva fatica a lasciare la propria abitazione. Nelle ultime due settimane, secondo quanto dichiarato da Erdem al New York Post, la donna stava male e ha aggiunto: “Mi disse - che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire. Le ho consigliato di farsi visitare da un medico, ma rispose ‘No, odio andare dai dottori. Mi ammalo di più quando ci vado’”.

"Sembrava stanca", dove era stataIvana Trump poco prima di morire

I tre figli Don Jr., 44 anni, Ivanka, 40, ed Eric, 38 anni, nati dal matrimonio con il miliardario Donald Trump, hanno rilasciato un comunicato: “Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un'atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica. Era una sopravvissuta: fuggì dal comunismo e abbracciò gli Stati Uniti. Ha insegnato ai suoi figli grinta e tenacia, compassione e determinazione. Mancherà moltissimo a sua madre, ai suoi tre figli e ai dieci nipoti”.

