Guerra Russia-Ucraina, il decreto di Vladimir Putin sulla cittadinanza semplificata scatena lo scontro

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende la procedura semplificata per ottenere la cittadinanza russa a tutte le persone che risiedono permanentemente in Ucraina. Ne dà notizia la Tass. Nella versione precedente del decreto, la procedura semplificata si applicava solo ai residenti delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nonché delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Tra il 2019, quando la procedura è stata introdotta per la prima volta per i residenti di Donetsk e Luhansk, e quest’anno, più di 720.000 residenti delle aree controllate dai ribelli nelle due regioni - circa il 18% della popolazione - hanno ricevuto il passaporto russo. A fine maggio di quest’anno, tre mesi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la procedura rapida è stata offerta anche ai residenti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Un mese fa sono stati consegnati i primi passaporti russi. L’Ucraina ha condannato «fermamente» la decisione del presidente Putin: «Il decreto in questione è un’altra violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, incompatibile con le norme e i principi del diritto internazionale».

