L'ultima arma di Putin, consegnato il sottomarino Belgorod dotato di missili atomici Poseidon

Una nuova potentissima arma entra nelle dotazioni delle forze armare russe, impegnate nella guerra in Ucraina che infiamma ormai da oltre quattro mesi. Si tratta un sottomarino speciale equipaggiato con droni a propulsione nucleare, il Belgorod, il più sottomarino varato dai tempi dell'Urss. A consegnarlo alla Marina russa sono stati i cantieri navali Sevmash, riporta l'agenzia russa Tass. Il Belgorod, contrassegnato dal numero di progetto 09852, trasporterà dei micidiali missili atomici, droni subacquei a propulsione nucleare Poseidon.

Nella nota della Marina russa si sottolineano le doti del sommergibile per affrontare "operazioni di ricerca e salvataggio" e si afferma che il Belgorod "può trasportare a bordo veicoli di soccorso in acque profonde e sommergibili autonomi senza pilota". Il comandante in capo della marina russa Nikolay Yevmenov alla cerimonia di consegna del sottomarino, il Belgorod aprirà nuove opportunità nello svolgimento della ricerca.

La Tass spiega che il sottomarino è il primo vettore di droni subacquei a propulsione nucleare Poseidon. Inizialmente era previsto che fosse consegnato alla Marina nel 2020 ma la sua consegna era stata ritardata anche a causa della pandemia di coronavirus. Nell'ambito del programma statale di armamento della Russia fino al 2027, i costruttori navali consegneranno tre sottomarini a propulsione nucleare per scopi speciali alla Marina russa.

Sui media in lingua russa intanto si elencano alcune caratteristiche della nuova arma in mano ai russi. È lungo 24 metri con un'autonomia stimata di 10.000 km e può viaggiare a velocità di 100 nodi fino a una profondità massima di 1.000 metri. È alimentato da un reattore nucleare e può essere armato con testate nucleare. Si stima che il sottomarino possa trasportare sei droni Poseidon e fungere anche da nave madre per un sottomarino a propulsione nucleare più piccolo, come il Losharik.

