Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina "non abbiamo neanche iniziato"

Se l'Occidente vuole fermare la Russia ci provi. Vladimir Putin torna a minacciare Europa e Usa e dichiara che "non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio" in Ucraina. Lo "Zar" lo ha detto durante un incontro con i leader della Duma, secondo quanto riporta Interfax, nel quale ha fatto sapere che al tempo stesso la Russsia "non rifiuta di tenere colloqui di pace. Tuttavia, coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi", è l’avvertimento di Piutin.

Le minacce non si fermano qui. "L’Occidente vuole sconfiggerci in battaglia? Ci provi", ha tuonato Putin. "L’Occidente, che voleva colpire l’economia russa e demoralizzare la società con le sanzioni, ha fallito", ha continuato il presidente russo, "ovviamente, non stavano solo cercando di colpire duramente l’economia russa. Il loro obiettivo era seminare discordia, confusione all’interno della nostra società, demoralizzare la nostra gente. Ma qui hanno sbagliato i calcoli. Niente ha funzionato e sono sicuro che niente lo farà".

Nel corso della giornata il capo del Cremlino aveva incontrato anche i vincitori del concorso "Leaders of Russia". Nell'appuntamento aveva dichiarato che "la Russia e il governo russo, la sua leadership faranno di tutto per aiutare le persone che vivono e lavorano nel Donbass" e sottolineato che è "importante aumentare la sovranità statale, specialmente nel campo della pubblica amministrazione", ha detto ai futuri dirigenti.

