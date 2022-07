Guerra Russia-Ucraina: Rampini su Erdogan: è un dittatore ma abbiamo bisogno di lui

06 luglio 2022 a

a

a

Federico Rampini parla di Erdogan e della necessità di scendere a patti con un dittatore come lui. Rampini ne parla durante la puntata dell'Aria che Tira andata in onda mercoledì 6 luglio su La7. "Erdogan rimane un dittatore e anche quando Draghi lo definì un dittatore la prima volta era comunque uno Stato membro della Nato - spiega Rampini su La7 - L'ingresso della Turchia nella Nato non è accaduto ieri. E' un Paese di cui abbiamo bisogno per tante ragioni. Non solo per un motivo strategico-militare e la difesa della Nato è preziosa. Ma ne abbiamo bisogno anche perché Erdogan si sta adoperando per sbloccare la situazione del grano in Ucraina. Speriamo che davvero sappia fare il negoziatore diplomatico con la Russia e riesca a disporre un corridoio umanitario per far arrivare gli alimenti verso il nordafrica e il Medioriente. Altrimenti ci saranno enormi conseguenze sui flussi migratori da quei Paesi".

"Fuori di testa", "Fa schifo". Rampini zittisce l'attivista: perché siamo nelle mani di Erdogan

"I dittatori sono tutti cattivi e più di Erdogan lo è uno come Xi Jinping perché ha fatto molti abusi sui diritti umani, molti più di quanti ne abbia fatti Erdogan. Eppure noi con la Cina continuiamo a commerciare perché non possiamo fare a meno dell'economia cinese. Stiamo facendo compromessi con la nostra coscienza. D'altronde anche durante la seconda guerra mondiale ci siamo alleati con Stalin sulla cui coscienza c'erano milioni di morti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.