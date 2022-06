L'aviazione russa di Putin si ritrova senza piloti. Richiamati i mercenari Wagner

24 giugno 2022 a

a

a

Vladimir Putin si ritrova senza piloti per i suoi aerei. L'aviazione militare russa che doveva essere decisiva nella guerra in Ucraina fino ad oggi ha fallito i suoi obiettivi. Uno dei motivi sarebbe che Mosca è a corto di piloti e quelli che ci sono non hanno sufficienti ore di addestramento per pilotare i caccia.

I nuovi lanciarazzi Himars in Ucraina, l'arma più potente fa esplodere la Russia: la pace solo quando...

Una situazione che complica i piani di Putin. Così oggi il Cremlino sta richiamando anche piloti in pensione aggregati al gruppo di mercenari Wagner. A rivelarlo è il Ministero della Difesa del Regno Unito: «Le forze ucraine hanno annunciato che il pilota di un aereo da attacco russo Su-25, abbattuto il 17 giugno, è stato catturato poco dopo. Il pilota ha confessato di essere un ex maggiore dell'aviazione russa, che aveva assunto un impiego come appaltatore militare Wagner e aveva volato diverse missioni durante il conflitto».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.