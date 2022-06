Von der Leyen accelera sull'Ucraina nella Ue: "È candidata all'adesione". E sanzioni più dure alla Russia

17 giugno 2022 a

Ok della Commissione Ue alla candidatura dell'Ucraina ad aderire all'Unione europea. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen raccomanda al Consiglio europeo che all’Ucraina venga assegnata una prospettiva europea e lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue a patto che il Paese guidato da Volodymir Zelensky "faccia una serie di riforme". Anche al Moldavia ha ottenuto lo status di Paese candidato. La Georgia, invece, che aveva fatto analoga domanda dovrà ancora aspettare.

Inoltre, lunedì 20 giugno i ministri degli Esteri Ue faranno il punto sulla situazione della risposta all’aggressione russa all’Ucraina e potrebbero discutere di come rafforzare l’ultimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Il sesto pacchetto di sanzioni è efficace e c’è la possibilità di renderlo ancora più forte, definirlo e calibrarlo nel dettaglio", ha riferito una fonte diplomatica Ue in vista del Consiglio Ue Esteri. "Ci si aspetta anche emergano nuove idee, alcuni ministri chiederanno di andare avanti con le sanzioni. Continueremo la pressione sulla Russia e vediamo cosa si può fare", ha aggiunto. Di sicuro "c’è l’idea di aggiungere altre persone ed entità alla lista nera". Nella riunione del Consiglio di lunedì verrà affrontata anche l’ipotesi di avanzare una valutazione sull’impatto delle sanzioni sull’economia. "Altri Stati membri insistono nella valutazione dell’impatto delle sanzioni. Sappiamo che c’è un grande impatto in Russia ma non sappiamo esattamente qual è l’impatto sulla nostra economia", ha riferito la fonte.

