Guerra Russia-Ucraina, Kiev accusa Mosca: fate terrorismo alimentare

11 giugno 2022 a

Il conflitto tra Russia e Ucraina si combatte anche sui campi di grano. E le accuse di Kiev a Mosca sono sempre più pesanti. «I russi attaccano i campi ucraini di grano con le bombe incendiarie. Così, oltre a creare la crisi alimentare nel mondo, vogliono anche distruggere il raccolto ucraino. Il terrorismo alimentare deve essere fermato. Insieme ai nostri partner stiamo cercando al soluzione alla crisi alimentare». Lo dichiara Andrii Yermak, capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina.

Intanto a Kiev, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, si è recata in un ospedale dove sono ricoverati i soldati ucraini feriti in battaglia. «Nonostante le ferite, il loro spirito e la loro determinazione sono intatti. Sono tempi duri per l’ Ucraina. L’Europa è al vostro fianco», ha scritto Von der Leyen in un tweet.

