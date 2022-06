Guerra Russia-Ucraina, Mosca assicura: nessun accordo sul grano dell'Ucraina

09 giugno 2022 a

Doccia fredda sulle esportazioni del grano ucraino dai porti sul Mar Nero. Non è stato raggiunto alcun accordo tra la Russia e la Turchia sulle esportazioni attraverso il Mar Nero del grano bloccato nei porti ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov nel corso della quotidiana conferenza stampa il giorno dopo la visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Turchia.

Video su questo argomento "La guerra non c'entra", il gioco di Lavrov sul grano ucraino. Stoccata sulla crisi alimentare

Intanto non si risolve il mistero sul destino dei soldati prigionieri dell'Azovstal. Il Cremlino non ha informazioni sul destino dei soldati ucraini che si sono arresi nella fabbrica Azovstal a Mariupol e sono stati portati in Russia. Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov, interpellato al riguardo: «Non posso rispondere, non abbiamo simili informazioni».

