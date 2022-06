Russia, incendi impressionanti: "Così bruciano i parchi per bambini". E gli ucraini esultano

Giada Oricchio 09 giugno 2022 a

Brucia l’Ucraina e brucia la Russia. Il canale Twitter @TpyxaNews, che documenta l’invasione dell’Ucraina da parte dell'esercito di Vladimir Putin dal 24 febbraio scorso, ha pubblicato un video impressionante. Un parco giochi per bambini, in piena zona residenziale, è stato distrutto da un incendio e una densa nube nera ha coperto il cielo della città. “I parchi hanno già iniziato a bruciare in Russia” scrive l’account aggiungendo: “Un caso del genere è stato registrato nel villaggio di campagna di Kokoshkine nel distretto amministrativo di Novomoskovsk a Mosca”.

Tpyxa non rivela l’origine delle fiamme, ma sembra sottintendere che sia opera delle nuove armi giunte alla resistenza ucraina. Il profilo Twitter rivendica con orgoglio la difesa della propria indipendenza e della propria terra da parte degli ucraini ed elogia i medici di guerra impegnati in prima linea a salvare la vita dei soldati colpiti dall’artiglieria nemica.

