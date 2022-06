Guerra Russia-Ucraina, Ursula Von der Leyen attacca Vladimir Putin: cibo arsenale del terrore

08 giugno 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo «un assedio freddo, spietato e calcolato ai Paesi più vulnerabili del mondo. Il cibo è entrato a far parte dell’arsenale del terrore del Cremlino e non possiamo tollerarlo». Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo.

La Banca Mondiale, ha aggiunto von der Leyen, «stima che 10 milioni di persone vengano spinte nella povertà estrema per ogni punto percentuale di aumento dei prezzi. Pertanto non dobbiamo farci illusioni sulle sfide che ci aspettano. Stiamo affrontando una collisione di crisi che amplificheranno l’insicurezza alimentare in tutto il mondo». «Alcune sono l’eredità della pandemia e di problemi più ampi legati al costo della vita. Per esempio, il prezzo dell’energia che ha spinto verso l’alto il costo dei fertilizzanti o il trasporto delle merci da esportare», conclude.

