Guerra Russia-Ucraina, gli Usa sequestrano due aerei di Roman Abramovich

Gli Stati Uniti hanno ottenuto un ordine per il sequestro di due jet posseduti o controllati dal miliardario russo Roman Abramovich. Il giudice ha firmato il mandato per il sequestro di un Boeing 787-8 Dreamliner e un Gulfstream G650ER, secondo i documenti rilasciati dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan, Damian Williams. I due aerei erano volati in territorio russo all’inizio di quest’anno, in violazione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

