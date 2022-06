Dal Cremlino ira con gli Usa: “Gettano altra benzina sul fuoco”. L'annuncio a sorpresa su Zelensky

01 giugno 2022 a

Aria poco distesa tra Stati Uniti e Russia sulla gestione del conflitto in Ucraina. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha commentato con toni duri l'annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici “più avanzati" per colpire "obiettivi strategici”, accusando Washington di allontanare la pace: “Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco. Tali consegne non contribuiscono a risvegliare il desiderio della leadership ucraina di riprendere i colloqui di pace”.

Sempre dal Cremlino hanno poi aperto ad una mossa a sorpresa che dopo oltre tre mesi di guerra potrebbe cambiare gli scenari in campo. “Nessuno esclude la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di incontrare il presidente russo Putin, ma dovrebbe essere finalizzato qualche documento” la dichiarazione ufficiale di Mosca sul tema di un possibile faccia faccia tra i leader dei due paesi.

