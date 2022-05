Volodymyr Zelensky sorprende tutti e lascia Kiev: “Difenderemo la nostra terra fino all'ultimo"

29 maggio 2022 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato le truppe ucraine nella regione di Kharkiv, bombardata anche oggi dall'esercito della Russia. È la prima volta che il presidente lascia Kiev dal 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione russa. «Rischiate la vita per tutti noi e per il nostro Paese. Difenderemo la nostra terra fino all’ultimo. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il servizio che rendete. Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori, ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell’Ucraina», ha detto Zelensky consegnando ai militari premi e regali.

Il presidente si è recato nella regione anche per parlare con il governatore e il sindaco locali. Nella regione 2229 case sono state distrutte, ma Zelensky ha promesso che tutto verrà ricostruito: «Lo stato deve fornire garanzie e le città devono trovare progetti e trovare fondi».

