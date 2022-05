Matteo Salvini teme il peggio per l'Ucraina: “Il rischio di una guerra nucleare c'è”

29 maggio 2022 a

Il leader della Lega Matteo Salvini parlando durante a una manifestazione elettorale a Parma manifesta ancora una volta tutta la sua delusione per il dibattito politico italiano in merito alla guerra Russia-Ucraina: “Ci sono temi su cui ci si può dividere, ma ci sono temi che dovrebbero unire, sono stupito e dispiaciuto per il fatto che a sinistra sul tema della pace ci si divide. Si sono sentiti Putin, Macron e Scholz, cioè Russia, Francia e Germania, parlando di disarmo e ritorno alla pace. Io pensavo forse ingenuamente, mettendomi in gioco, che costruire la pace valesse la pena, non pretendo applausi ma nemmeno insulti”.

“Notando che - prosegue Salvini - da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda vedo solo grida e polemiche, mi vien voglia di dire ‘Chi me lo fa fare? Sto due giorni in più coi figli, tenetevi le vostre polemiche e la vostra guerra’. Poi per carità ci lavoro e ci lavorerò, perché il rischio di una guerra nucleare c’è, se la guerra va avanti altri sei mesi, e vedo che c’è chi dice ‘mandiamo armi’, vallo a spiegare agli operai che perdono il lavoro. Spero - conclude il numero uno del Carroccio - che tutti si mettano d’accordo sul fatto che la ricerca della pace non è di destra o sinistra ma è un valore supremo per salvare vite in Ucraina e posti di lavoro in Italia e io non mollo finché non ce la faccio”.

