Nato, muro di Erdogan a Svezia e Finlandia: “Non darò mai l'ok, sostengono il terrorismo”

29 maggio 2022 a

a

a

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato il suo parere negativo all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Il leader turco ha parlato con i cronisti sul volo di rientro da Baku, in Azerbaigian: “Finché sarò a capo della Repubblica di Turchia, non diremo 'sì' all'adesione alla Nato di paesi che sostengono il terrorismo”. E in merito agli ultimi colloqui a tre con i due stati scandinavi, “purtroppo, non si sono rivelati al livello previsto”, ha rimarcato. Si complica quindi il destino dei due paesi del nord Europa: c’è bisogno dell’unanimità dell’Alleanza atlantica per permettere la loro adesione.

Il test del missile ipersonico russo fa tremare Finlandia e Svezia: il successo fa paura a tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.