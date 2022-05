Strage dei bambini in Texas, Papa Francesco contro il traffico di armi

25 maggio 2022 a

a

a

«Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas». Il Papa dà voce al dolore, al termine dell’udienza generale, pensando alla sparatoria in Texas che ha fatto 21 morti, 19 dei quali bambini. Bergoglio chiede lo stop del «traffico indiscriminato di armi».

Zuppi nominato nuovo presidente della Cei

«Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere», il monito del Pontefice.

