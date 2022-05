A fuoco un altro istituto aerospaziale russo. A cosa stava lavorando il TsAGI di Zhukovsky

21 maggio 2022 a

Nuovo misterioso incendio in Russia. Una cabina di trasformazione dell’Istituto Centrale di Aeroidrodinamica (TsAGI) Zhukovsky nella regione di Mosca è andata in fiamme. Il rogo è stato domato e non si registrano vittime.

L'incendio si è sviluppato in una sottostazione di trasformazione nei locali dell’Istituto, il centro più importante nel settore aerospaziale russo. Tra le attività del TsAGI anche la partecipazione ai progetti del razzo Energia e dello Space Shuttle Buran. Ad aprile un incendio aveva colpito a Tver, 150 chilometri a nord-ovest di Mosca, nell’Istituto centrale di ricerca delle forze di difesa aerospaziali, altri roghi hanno riguardato l'impianto chimico di solventi di Kineshma, lo stabilimento di Perm dove si produce la polvere da sparo per armamenti, il deposito della casa editrice Prosveshchenie, un deposito di solventi a Nizhni Novgorod.

A transformer substation caught fire on the territory of the Central Aerohydrodynamic Institute in #Zhukovsky (#Moscow region), reports #Russian media. pic.twitter.com/hX9G95VHNm — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2022

