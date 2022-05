Generale Gerasimov, il nipote trovato seppellito a Kharkiv con i suoi soldati

Giada Oricchio 21 maggio 2022 a

a

a

È stato ritrovato il corpo del tenente Vitaly Gerasimov, nipote del più noto generale e Capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov. Il cadavere era stato sepolto, insieme ad altri 5 soldati sovietici, da parte degli abitanti di Kharkiv in segno di pietà, ma la polizia ucraina ha riesumato le salme.

Il capo del dipartimento investigativo della polizia della regione di Kharkiv, Serhiy Bolvinov, ha reso noto su Facebook: “Abbiamo ricevuto delle segnalazioni di tombe trovate su diverse strade segnate da croci di legno fatte in casa», spiega Bolvinov su Facebook, pubblicando anche alcune foto dei cumuli di terra con sopra le croci di legno. Abbiamo dovuto scavare queste tombe per identificare e trasferire i corpi come previsto dalle procedure internazionali. I russi non sono interessati a portar via i propri morti”.

Telefonata Gerasimov-Milley, il colloquio tra i capi degli eserciti di Russia e Usa può cambiare tutto

Il colonnello Vitaly Gerasimov era rimasto ucciso in battaglia ai primi di marzo, pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina per mano della Russia. Aveva partecipato alla seconda guerra in Cecenia e all'operazione militare in Siria. Per la guerra in Crimea del 2014 ha ricevuto una medaglia.

A metà aprile è stato ferito sul campo anche Valery Gerasimov. Le sue condizioni di salute però sono avvolte nel mistero. Non si è più visto ed era assente alla parata della Vittoria del 9 maggio nella piazza rossa a Mosca, pochi giorni fa però avrebbe avuto un colloquio telefonico con il capo di stato maggiore alla Difesa Mark Milley.

Timidi segnali di negoziato. Dopo la presa di Mariupol Putin rilancia: «Ora parliamo»

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.