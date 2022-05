Russia, Vladimir Putin convoca il Consiglio di sicurezza: la minaccia per l'informazione

19 maggio 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha convocato per domani il Consiglio di sicurezza del Paese. Lo ha riferito il Cremlino spiegando che durante la riunione, che si svolgerà in videoconferenza, «si prevede di discutere di questioni relative all’aumento della stabilità e della sicurezza dell’informazione dello stato. Saranno prese in considerazione ulteriori misure volte a prevenire le conseguenze di nuove minacce nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev parlerà alla riunione e presenterà un rapporto sul rafforzamento della sovranità nello spazio globale dell’informazione. «Il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev terrà un discorso programmatico sul compito strategico di rafforzare la sovranità della Russia nello spazio dell’informazione globale», ha affermato ancora il Cremlino.

