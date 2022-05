Putin malato, l'oligarca russo conferma. Lo sfogo nell'audio segreto: "Speriamo muoia presto"

Giada Oricchio 18 maggio 2022 a

Vladimir Putin è malato e ha un tumore al sangue? Secondo un ex fedelissimo sì. In un audio, ottenuto dal magazine "New Lines", un uomo che si qualifica come un magnate russo, dice al suo interlocutore americano di aver incontrato più volte il leader del Cremlino e di essere fermamente contrario alla guerra in Ucraina anche per le disastrose implicazioni finanziarie. L’uomo condanna Putin: “Ha assolutamente rovinato l'economia russa, ucraina e molte altre economie. Le ha rovinate. Il problema è con la testa… un pazzo come lui può capovolgere il mondo”.

La testata assicura di aver verificato l’identità dell’oligarca, che nel 2021 era annoverato da Forbes tra i 200 uomini d’affari più influenti di Russia, e conferma che la conversazione risale a metà marzo, quando l’invasione era cominciata da 20 giorni. Sempre negli 11 minuti di registrazione trapela che Putin avrebbe un tumore al sangue. I due protagonisti della chiacchierata si augurano che cali il sipario: “È molto malato, speriamo che muoia. E anche presto”.

Da tempo circolano indiscrezioni sulle condizioni del leader del Cremlino, in particolare, secondo fonti dell’intelligence, dovrebbe essere sottoposto quanto prima a un intervento chirurgico per l’asportazione di un cancro alla tiroide o per un trapianto di midollo a causa di una leucemia. Ma sono solo ipotesi prive di certezze: Putin ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua salute.

