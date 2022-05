Stasera Italia, la telefonata Russia-Usa può cambiare gli equilibri della guerra e avvicinare la pace

13 maggio 2022 a

Il Pentagono chiama Mosca per un cessate il fuoco in Ucraina. La notizia della giornata sul conflitto in Europa viene affrontata nella puntata del 13 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, con Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, che si dice più ottimista su passi avanti verso la pace in seguito alla telefonata: “Il segnale interessante è che Mosca abbia risposto. Se ricordate una ventina di giorni fa era uscito sui giornali americani un’allarme, un segnale di preoccupazione molto forte degli americani per il fatto che si era rotto ogni contatto, ogni canale tra Mosca e Washington. Gli americani facevano uscire questa cosa per dire che loro ci stavano provando, ma i russi sbattevano il telefono in faccia a chi ci provava. La telefonata c’è stata e qualcuno a Mosca ha risposto, mi sembra un passo in avanti”.

