Soluzione militare impossibile: l'Ucraina si arrende alla sconfitta all'Azovstal. Scambio come ultima spiaggia

"La situazione ad Azovstal è molto difficile. Sbloccare la situazione militarmente è impossibile". Il triste annuncio per il popolo ucraino è stato dato su Telegram dala vicepremier di Kiev Iryna Vereshchuk sottolineando che i militari del Battaglione Azov presenti nell'acciaieria di Mariupol "non vogliono arrendersi e questo merita rispetto".

La Russia smorza i toni: non vogliamo una guerra in Europa. Ma basta con il dominio Usa

I russi, sottolinea la numero 2 di Volodymyr Zelensky, "non vogliono accettare la procedura di uscita dei militari e non ne siamo sorpresi. Il governo cerca ogni modo possibile per poter trovare la soluzione. Ad ora abbiamo proposto lo scambio: noi portiamo via tutti i feriti e liberiamo i prigionieri russi stando alle ordinarie regole di scambio. Sono in corso i negoziati”.

L'accusa all'Ucraina: raziona il gas russo per l'Europa. Il drastico calo e la chiusura delle rotte

