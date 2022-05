Guerra in Ucraina, Joe Biden accusa Vladimir Putin. Cosa gli dice sull'inflazione

10 maggio 2022 a

a

a

"Ci sono due cause dell’inflazione: la prima è la pandemia, la seconda è la guerra di Putin". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden. Secondo l’inquilino della Casa Bianca l’inflazione sarà "la priorità e la maggiore sfida" a livello nazionale.

«La Fed ha una grande responsabilità nel raggiungere il suo obiettivo di massima occupazione» e di lottare contro l’inflazione, «ma non gli dirò cosa fare perché è indipendente». Lo ha affermato il presidente Usa, Joe Biden, in conferenza stampa, sottolineando che l’inflazione «è tra i maggiori problemi» dell’economia a stelle strisce. Biden si è detto «d’accordo con quanto sostenuto dal presidente Powell: dobbiamo costruire un’economia forte». La Fed, ha assicurato Biden, «farà tutto il possibile» per combattere l’inflazione.

