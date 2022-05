“Abituare la popolazione ad una guerra lunga”. Dario Fabbri svela i piani di Vladimir Putin

10 maggio 2022 a

Dario Fabbri ha commentato la consegna di Vladimir Putin della "stella della vittoria" al padre di un soldato russo caduto in guerra in Ucraina. L'analista geopolitico è ospite come di consueto dell’edizione del 10 maggio dello speciale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana ed analizza il gesto del presidente della Russia: “Credo che ci sia l’intenzione da parte del Cremlino di abituare la popolazione alla guerra. Ormai siamo davanti ad un passaggio di questo tipo. Nelle trasmissioni di propaganda russa si parla apertamente di guerra, addirittura l’altro giorno si contestava la possibilità di una mobilitazione generale, si diceva che era inutile mandarli al fronte senza gli armamenti tecnologici più avanzati. C’è una volontà specifica del Cremlino di raccontare all’opinione pubblica russa che la guerra c’è e quindi prepararla ad una guerra più lunga. Tutto questo - scandisce Fabbri - può avere diversi effetti, come coagulare l’opinione pubblica intorno al Cremlino, con i leader visti come eroi che devono combattere, poi si spiega al pubblico che la guerra c’è e continua”.

