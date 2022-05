L'Aria che Tira, Roberto Arditti sbeffeggia la Russia: “Sanno fare meglio le parate della guerra”

09 maggio 2022 a

a

a

Che cosa ha in mente di fare Vladimir Putin alla luce di quanto detto durante la parata a Mosca? Nell’edizione del 9 maggio de L’Aria che Tira, programma tv mattutino di La7 condotto da Francesco Magnani, è ospite Roberto Arditti, giornalista ed ex direttore de Il Tempo, che analizza le future mosse del presidente della Russia in merito alla guerra in Ucraina: “Questo di Putin non è il discorso di battaglia a tutto spiano che molti si aspettavano e credo che soprattutto noi in Europa dobbiamo cogliere questo elemento. La Russia attuale è un paese sotto lo stretto controllo dei servizi di intelligence, l’intera popolazione, Putin sa perfettamente quanta parte della popolazione russa è molto perplessa su quello che accade e naturalmente si guarda bene dal dirlo nelle forme con le quali siamo abituati a farlo noi nel mondo libero”.

Video su questo argomento "Nonno Putin". Spunta la copertina sulle gambe: lo Zar si fa immortalare così

“Però - va avanti Arditti - i servizi di Intelligence sanno ascoltare anche quello che non viene detto ufficialmente o quello che non viene scritto sui giornali che non possono essere pubblicati, perché chi provasse a scrivere le cose in un certo modo finirebbe in prigione nella Russia di oggi. Anche io penso che si sia trattato un discorso molto rivolto all’opinione pubblica russa, a rassicurarla, a sollecitare quell’orgoglio nazionale che c’è, proponendo una parata militare estremamente spettacolare, che a mio giudizio, guardando allo stato attuale delle forze armate russe è come se noi potessimo osservare che sanno fare meglio le parate della guerra”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.